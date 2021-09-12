Adanaspor ayağı kırılan Berkan Fırat için ayağa kalktı!
Adanasporlu Berkan Fırat’ın ayağı kırılması sonrası hakem Alper Akarsu'nun sadece sarı kartını kullanması Adana'da büyük tepkiye neden oldu
TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşan Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın ayağı kırılması sonrası hakem Alper Akarsu'nun sadece sarı kartını kullanması Adana'da büyük tepkiye neden oldu. Adanaspor taraftar grupları sosyal medyada TFF, MHK ve hakem Alper Akarsu'yu hedef aldı. "Ayak kırmak serbest" etiketi altında hakem Akarsu istenmeye isim haline geldi.
ARKADAN FAUL!
Müsabakanın 18’nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın, Menemensporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde rakibin aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı. Pozisyonun tekrarında Ba'nın arkadan faul yaptığı ve Berkan'ın tandonuna bastığı gör
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