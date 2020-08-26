ADD: Bayramı kutlayacağız
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi önceki gün yaptığı açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin planlandığı şekilde yapılacağını bildirmişti.
ADD Samsun Şubesi Başkanı Dr. Işık Özkefeli de dün yazılı açıklama yaparak İçişleri Bakanı’nın 30 Ağustos Büyük Zafer’in yıldönümüne ilişkin hazırladığı genelgeye tepki gösterdi. Dr. Özkefeli, “Genelgeye rağmen biz Samsun’da kutlamamızı yapacağız” dedi. Özkefeli genelgenin iptali için dava açtıklarını belirterek, “30 Ağustos saat 11.00’de Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu yapacağız. Saat 20.00’de Ellialtılar DSİ önünden başlayacak Zafer Fener Alayımız için Samsun Valiliği’ne yazımızı yazdık. Türk Bayraklarımızı alarak, maskelerimizi takarak tüm Samsun halkını bekliyoruz” dedi.
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