ADD şube başkanı virüsten öldü
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Çarşamba Şube Başkanı Nihat Kerim koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
ADD Çarşamba Şube Başkanı seçildiği 2014’ten önce Eğitim Sen’in Çarşamba baştemsilcisi olarak da görev yapan Kerim, bugün Trabzon Vakfıkebir’de son yolculuğuna uğurlanacak.
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