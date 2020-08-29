ADD şube başkanı virüsten öldü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Çarşamba Şube Başkanı Nihat Kerim koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cemil Ciğerim
29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00
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ADD Çarşamba Şube Başkanı seçildiği 2014’ten önce Eğitim Sen’in Çarşamba baştemsilcisi olarak da görev yapan Kerim, bugün Trabzon Vakfıkebir’de son yolculuğuna uğurlanacak.


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