Adele'in babası, kızının şarkılarını söyleyen komşusunu polise şikayet etti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 13:04

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, babasının polise yaptığı bir şikayetle gündemde. 32 yaşındaki şarkıcının 56 yaşındaki babası Mark Evans, Güney Galler’deki Bridgend bölgesindeki komşusunu kızının şarkılarını çalıp söylemekten dolayı şikayet etti.

Mark Evans'ın, Adele hayranı olan komşusu Keeley Fry’ın şarkı söylemesinden memnun olmadığı belirtildi.

Sözcü'nün The Sun gazetesinden aktardığına göre, 21 yaşındaki komşu Fry, “Ben sadece Adele şarkılarını söylemeyi seviyorum. Tüm arkadaşlarım sesimin ona benzediğini söylüyor. Onun şarkılarını çalmayı da seviyorum. Şarkılarını yüksek sesle çalıyorum ama Mark Evans’ın iddia ettiği kadar değil” ifadelerini kullandı.

“BEN HEP ADELE ŞARKILARI ÇALIP SÖYLERİM”

Mark Evas ve eşinin oturduğu evin yanına iki yıl önce taşındığını söyleyen Fry, taşınmasından bu yana aralarında bir sorun olduğunu söyledi. Genç komşu, “Yüksek sesle şarkı söylemememi ya da çalmamamı istedi. Uykusunu etkilediğini söyledi ve bu çok rahatsız ediciydi. Çok şaşırdım çünkü büyük bir Adele hayranıyım ve zamanımın büyük çoğunluğunda onun şarkılarını çalar ve söylerim” diye konuştu.

“Adele’in babasının bundan memnun olacağını düşünmüştüm, şikayet edeceğini değil” diyen Fry, “Sanırım benimle bir meselesi var çünkü ben büyük bir Adele fanıyım. Evden çıkarken o ya da eşi gelip bir şey diyecek diye endişeleniyorum. Tam bir kabus oldular” dedi.

“ÖRNEK BİR BABA OLAMADIM”

2013 yılında The Mail on Sunday gazetesine konuşan Mark Evans, kızı Adele ile ilişkisinin bazı yıllar kopuk olmasından duyduğu pişmanlığı dile getirmişti.

Mark, Adele’in annesi ile olan ilişkisinin bozulmasına rağmen, çocukluğunda okul tatillerini Galler’deki büyükannesi Rose, büyükbabası John Evans ve üvey kardeşi Cameron’la geçiren Adele’e yakın olmayı sürdürdüğünü de belirtmişti.

Mark Evans, kızıyla son yakın ilişkisinin 1999 yılında büyükbabası John Evans'ın ölümünde olduğunu itiraf etmiş, ardından alkolizmle mücadele ettiği yıllarda ilişkisinin bozulduğunu anlatmıştı.

Ancak üç yıllık bir aradan sonra, Adele 15 yaşındayken baba ve kızı yeniden bir araya gelmişti. Adele’in en sadık hayranı olan Mark Evans, kızının 2008’de ilk albümü 19’u piyasaya sürmesinin ardından başarılarla dolu kariyerini gururla izlediğini belirtmişti.

Baba Evans, “Adele büyürken ben ona bir babanın olması gerektiği gibi örnek olmadım ama her zaman onunla irtibatta kaldım ve onu düzenli olarak gördüm. Benimle ve ebeveynlerimle kalmaya gelirdi ve birbirimize çok yakındık” demişti.