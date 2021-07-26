Adı Galatasaray ile anılan Olimpiu Morutan'ın menajerinden açıklama
Galatasaray'ın transfer radarında olduğu iddia edilen Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ın menajeri, görüşmeleri doğruladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olan FCSB futbolcusu Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, oyuncusunun transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı.
Romen basınından Telekom Sport'a konuşan Vulturar, şunları söyledi:
"Sizden saklamıyorum, bazı görüşmeler var. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde görürüz. Büyük bir kulüp, kariyerinde büyük bir adım olur. Galatasaray'ın önerdiği ile başkan Becali'nin istediği rakam arasında çok fark yok. Transfer gerçekleşebilir, göreceğiz."
NELER OLMUŞTU?
22 yaşındaki Romen futbolcu, transfer iddialarını "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." şeklinde yorumlamıştı.
FCSB Başkanı Gigi Becali ise "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon Avro yanıtı vermiştim. Hepsi o" ifadelerini kullanmıştı.
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