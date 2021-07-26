Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:26

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Stade Rennes'in 20 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey ile dört yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"TEKRARDAN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray ile attığı imzanın ardından GSTV'ye konuşan genç futbolcu Sacha Boey ise şunları söyledi:

"Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer, olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulübüne başvurdu, sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim."

2000 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 32 maça çıkmıştı.

Galatasaray, transferi şu paylaşımla duyurdu: