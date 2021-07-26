Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması
Galatasaray, Rennes'in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i dört yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Stade Rennes'in 20 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey ile dört yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"TEKRARDAN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Galatasaray ile attığı imzanın ardından GSTV'ye konuşan genç futbolcu Sacha Boey ise şunları söyledi:
"Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer, olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulübüne başvurdu, sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim."
2000 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 32 maça çıkmıştı.
Galatasaray, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Galatasaray’a hoş geldin Sacha Boey! pic.twitter.com/vg8IXtitfu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 26, 2021
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Uğur Şahin’den üçüncü doz aşı açıklaması