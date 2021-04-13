Adi Hütter Bundesliga tarihine geçiyor!
Alman devi Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter için 7.5 + 2.5 milyon euro bonservis ödedi ve Bundesliga'da bir teknik direktör için ödenen en yüksek bonservis rekorunu kırdı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Dortmund'a gidecek teknik direktörü Marco Rose'nin yerini Eintracht Frankfurt'tan Adi Hütter ile doldurdu.
Gladbach, Frankfurt ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Adi Hütter için 7.5 + 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Gladbach, Şampiyonlar Ligi'ne giderse 2.5 milyon euroluk bonus aktif olacak.
Eintracht Frankfurt'ta profesyonel yöneticiler Fredi Bobic ve Bruno Hübner ikilisinin ayrılığının da Hütter'in gidişinin ilk habercisi olduğu vurgulandı. Kariyerinde Salzburg ve Young Boys gibi kulüpler de olan Adi Hütter, 2018 yazında Frankfurt'un başına geçti.
Hütter'in yönettiği Frankfurt, 28 haftası geride kalan Bundesliga'da 53 puanla, 5. sıradaki Dortmund'un 7 puan önünde 4. sırada yer alıyor.
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