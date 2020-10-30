Adıyaman 1954'de 18 koronavirüs vakası

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor'da tedbir amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinde 18 kişide pozitif vakaya rastlandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 12:56
Adıyaman 1954'de 18 koronavirüs vakası
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Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde 15 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 malzemeci olmak üzere 18 kişinin koronavirüs  testinin pozitif çıktı.

Öte yandan Adıyaman 1954 Spor'un cumartesi günü 68 Aksaray Spor ile oynamayacağı maç Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.


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