Adıyaman 1954'de 18 koronavirüs vakası

30 Ekim 2020 Cuma, 12:56

Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde 15 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 malzemeci olmak üzere 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Öte yandan Adıyaman 1954 Spor'un cumartesi günü 68 Aksaray Spor ile oynamayacağı maç Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.