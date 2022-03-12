Adıyaman'da asansör ikinci kattan düştü: 2 işçi yaralandı
Adıyaman'da asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö, tamir etmek için geldikleri iş yerindeki asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu yaralandı.
İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö'yü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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