Adıyaman'da asansör ikinci kattan düştü: 2 işçi yaralandı

Adıyaman'da asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

AA
12 Mart 2022 Cumartesi, 12:50
Adıyaman'da asansör ikinci kattan düştü: 2 işçi yaralandı
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Yeni Sanayi Mahallesi'nde Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö, tamir etmek için geldikleri iş yerindeki asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu yaralandı.

İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö'yü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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