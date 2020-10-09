09 Ekim 2020 Cuma, 09:10

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı, Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2019 Yılı Denetim Raporu’ndaki adrese teslim ilanları Meclis gündemine taşıdı.

Rapordaki bulgularda “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Sayıştay ayrıca, şube müdürlüğü kadrolarına, şube müdüründen daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan sınavsız atama yapılmasıyla ilgili, eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması şartları dikkate alınmaksızın atamalar gerçekleştirildiği bulgusuna yer verdi.

AKP iktidarının üniversiteler özelinde bir kadro çalışması yaptığını belirten Mahir Polat, “Üniversiteler, gerçekleri arayan, düşünce ve bilim üreten, yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı kurumlar iken, AKP iktidarı döneminde üniversitelerin kadroları siyasallaşarak partizanlık, eş dost ve akraba ilişkileri gözetilerek adrese teslim kadro açılarak dolduruluyor. İKÇÜ’deki kadro ilanı ve yerleştirmeler bunun örnekleri. İKÇÜ skandallarla hep gündemde. Bilim ve eğitim yuvası değil, iktidarın arka bahçesi olarak siyasi kadrolar yetiştiriliyor. Olayların bu kadar aleni bir şekilde yapılmasına rağmen herhangi bir soruşturma yok. Sayıştay Raporu’nun hazırlanmasından sonra da üniversitece yayımlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanları’ yine eşitlik ve liyakat ilkelerinin gözetilmediğini, anayasaya ve kanunlara aykırı davranışta ısrar edildiğini gösteriyor” diye konuştu.

DEÜ’de 350 milyonluk borç

Eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın yönettiği Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2019 Sayıştay raporu açıkladı. Raporda, üniversitenin borcunun 351 milyon 937 bin TL olduğu bildirildi ve “2018 yıl sonu itibarıyla 233 milyon 317 bin TL olan borç 2019 yıl sonu itibarıyla 351 milyon 937 bin TL’ye yükselmiştir” denildi. Yine raporda, İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi’nin gösterilen amaç doğrultusunda çalışmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, ihale hazırlık sürecine gerekli özenin gösterilmemesi sonucunda bazı ihalelerin iptal edildiği belirtildi.