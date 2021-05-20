‘Adrese teslim’ kadro: Harita bölümüne orman mühendisi aranıyor!
Trabzon Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama bölümünün Harita ve Kadastro Anabilim Dalı’na, öğretim görevlisi alımı için ‘adrese teslim’ ilan açıldığı öne sürüldü. İlanda, Harita ve Kadastro anabilim dalına, “orman mühendisliği sivilkültür alanında doktora yapmış” öğretim görevlisi alınacak olması dikkat çekti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, (HKMO), kadro ilanına “hukuka ve bilimselliğe aykırı” diye tepki gösterdi.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kişiye özel ilanlara ilişkin cezai yaptırım uyarısına karşın üniversiteler, belirli bir adayı işaret eden kadro şartları belirlemeye devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27 akademisyen almak için ilan verdi. 17 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilanda yer alan bir kadro tepki çekti. İlanda Harita ve Kadastro Anabilim Dalı’na alınacak kriterler şöyle sıralandı: “Orman mühendisliği sivilkültür alanında doktora yapmış olmak. Bitki fizyolojisi ve kuraklık konusunda çalışmalara olmak.”
HKMO'DAN TEPKİ
Kadro ilanına tepki gösteren HKMO Trabzon Şubesi, “Meslek alanımızla ilgili olmayan başvuru kriterinin sehven yazıldığını ümit ederek meslek alanımıza yapılan ihlalden en kısa zamanda dönülmesini talep ederiz. Yanlıştan dönülmemesi halinde hukuksal zeminde mücadele edeceğiz” açıklaması yaptı. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan HKMO Trabzon Şube Başkanı Adem Abdioğlu, şöyle konuştu: “Yasal mevzuata göre herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuları bakımından öğretim görevlilerinin görevlendirilebileceği düzenlenmişken, bu öğretim görevlilerinin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konular yönünden uzman olmaları, bu alanlarda kendi eserleri ve çalışmaları ile tanınmış olmaları şartı aranmıştır. Harita ve Kadastro Programı kapsamında görevlendirilen öğretim görevlisinin uzmanlığı olmayan bir alanda dersleri verecek olması, açıkça hukuka ve bilimselliğe aykırıdır. Harita ve kadastro formasyonu derslerinin uzmanlık alanı dışında formasyonu uygun olmayan öğretim görevlileri tarafından verilmesi meslek alanlarımıza işgal olarak değerlendirilip bu konudaki uygulamadan geri dönülmemesi halinde anayasal bir kuruluş olan meslek odamızca gerekli yasal yollara başvurulacaktır.”
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