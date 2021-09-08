Af Örgütü'nü hedef alan İYİ Partili Çıray'a temsilcilerden yanıt

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:33

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Uluslararası Af Örgütü'nün Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönündeki raporuna tepki gösterdi. Örgütün "Kendi Ölümüne Gidiyorsun" başlıklı raporunu "taktik" olarak niteleyen Çıray, "Türkiye’yi yönetenlere ve siyasilere gözdağı veriyorlar. 'Siz Suriyelileri geri göndermek isterseniz orada işkenceyle karşılaşacaklar, bunun sorumlusu da siz olursunuz' demeye çalışıyorlar. İkincisi de AKP'nin onları geri göndermemek için eline bir mazeret veriyorlar. Bunlar çok taktik işler" dedi.

"RAPORLAR KAFADAN ATARAK YAZILMIYOR"

Çıray'ın bu yöndeki eleştirilerine Af Örgütü temsilcilerinden yanıt geldi. Sosyal medyada yayımlanan mesajlarda İYİ Partili Aytun Çıray'a tepkiler dile getirildi.

Örgütün direktörlerinden Ruhat Sena Akşener, Çıray'a, "Evet, raporlarımızın amacı uluslararası normlara göre ve geri gönderilme yasağı uyarınca tehlike altında olan sığınmacıların yasa dışı şekilde ülkelerine gönderilmeleri durumunda maruz kalacakları ihlalleri belge, bilgi ve tanıklıklara dayanarak göstermek. Doğru" şeklinde yanıt verdi.

"Raporların bu yüzden kafadan atılarak yazılmadığını" vurgulayan Akşener, İYİ Partili Çıray'a, "Bu yüzden böyle ayaküstü konuşmalarda, belgesiz söylenen sözlerden, suçlamalardan daha çok ciddiye alınıyor. Bu yüzden bu kadar çok tanıklık var, belgelere dayanıyor, yerinde araştırma yapılıyor. Meseleyi kişisel almaktan vazgeçin" çağrısında bulundu.

'BUNU SADECE TÜRKİYE İÇİN SÖYLEMİYORUZ'

Çıray'a yanıt veren AF Örgütü temsilcilerinden biri de İletişim Direktörü Tarık Beyhan oldu. "Aytun beyin insan hakları örgütlerine bakışını öğrenmiş olduk. Aynı bakış açısıyla insan hakları savunucuları yargılanmaya devam ediyor zaten" diyen Beyhan, "İşine gelmediği sürece, sadece kendi ülkesinde de değil diğer ülkelerde de hak ihlallerini kabul etmeyen politikacılara alışkınız" ifadelerini kullandı.

Geri göndermelerin sadece Türkiye'den olmadığını da vurgulayan Tarık Beyhan, "Sizin siyasetinizle uymuyor diye gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz. Suriye'de güvenliği sağlamadan bir mülteciyi bile geri gönderemezsiniz. Bunu sadece Türkiye'ye değil, Danimarka'ya ve İsveç'e de söylüyoruz. Mülteci kabul etmeyen tüm batılı ülkelere söylüyoruz" dedi.

Beyhan ayrıca yanıtında "Suriye'ye geri gönderilenlerin ne yaşadığı burada yazıyor. Bir de daha önce yaşadıkları var" diyerek Af Örgütü'nün çalışmasına ait bağlantıyı paylaştı. Çalışmaya ulaşmak için tıklayın.