AFAD, sel felaketinin bilançosunu açıkladı! İşte son durum
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da ise kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
SON DURUM
Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
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