Afganistan'da bir kız çocuğu, ailesini katleden iki Taliban militanını öldürdü

Son bir ayda 120’den fazla sivilin Taliban saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdiği Afganistan’da, bir kız çocuğu militanlara meydan okumasıyla gündeme geldi.

Merkez eyaletlerinden Ghor’da geçen hafta yaşanan olayda Taliban militanları Qamar Gul’un evini bastı.

Polis şefi Habiburahman Malekzada’nın verdiği bilgiye göre militanlar, hükümeti desteklediği gerekçesiyle Qamar’ın muhtar olan babasını arıyorlardı. Militanlar adamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken eşi onlara engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine militanlar evin dışında ikisini de öldürdü.

Malekzada, “O sırada evin içinde olan Qamar Gul, aileye ait olan AK-47 tüfeğini aldı ve önce ailesini öldüren iki Taliban militanını vurdu, daha sonra da birkaçını yaraladı” diyerek olayı anlattı.

Qamar Gul, a young girl and her brother, have killed two Taliban fighters and pushed back several others in Tewri district of Ghor province, after the insurgents killed three members of their family. pic.twitter.com/tJa7K2STw5