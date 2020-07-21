Afganistan'da bir kız çocuğu, ailesini katleden iki Taliban militanını öldürdü
Afganistan'da bir kız çocuğu, evini basıp ailesini katleden Taliban militanlarından ikisini öldürdü, diğerlerini yaraladı.
Son bir ayda 120’den fazla sivilin Taliban saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdiği Afganistan’da, bir kız çocuğu militanlara meydan okumasıyla gündeme geldi.
Merkez eyaletlerinden Ghor’da geçen hafta yaşanan olayda Taliban militanları Qamar Gul’un evini bastı.
Polis şefi Habiburahman Malekzada’nın verdiği bilgiye göre militanlar, hükümeti desteklediği gerekçesiyle Qamar’ın muhtar olan babasını arıyorlardı. Militanlar adamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken eşi onlara engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine militanlar evin dışında ikisini de öldürdü.
Malekzada, “O sırada evin içinde olan Qamar Gul, aileye ait olan AK-47 tüfeğini aldı ve önce ailesini öldüren iki Taliban militanını vurdu, daha sonra da birkaçını yaraladı” diyerek olayı anlattı.
Qamar Gul, a young girl and her brother, have killed two Taliban fighters and pushed back several others in Tewri district of Ghor province, after the insurgents killed three members of their family. pic.twitter.com/tJa7K2STw5— Afghanistan Times (@AfghanistanTime) July 19, 2020
KARDEŞİYLE BİRLİKTE KORUMA ALTINDA
Sputnik'in AFP haber ajansından aktardığına göre; olayın ardından Taliban militanlarının eve saldırmak üzere köye geri döndüğü ancak köylüler ve hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi.
Bölgenin Valisi Mohamed Aref Aber, Qamar ve erkek kardeşinin korumaya alınıp güvenli bir yere götürüldüğünü açıkladı.
Qamar’ın tam yaşı bilinmemekle birlikte 14 ila 16 yaşları arasında olduğu belirtildi.
Yaşananların ardından Qamar’ın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, pek çok kullanıcı kız çocuğunu gösterdiği ‘kahramanlık’ nedeniyle kutladı.
ABD ile Taliban arasında şubat ayında varılan anlaşma uyarınca örgütün sivillere karşı saldırılarını azaltması gerekiyordu, ancak son aylarda sivilleri hedef alan Taliban saldırılarında 129 kişi yaşamını yitirdi.
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