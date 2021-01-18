Afişlere bile yansıyan ‘seçmeli’ baskısına Bakan’dan şaşırtıcı yorum

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Okullarda seçmeli ders sürecinin başlaması ile dini içerikli derslere yönelik yoğun propaganda başladı. Konunun, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul başkanlığındaki heyetin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde gündeme geldiği ve eleştirilerin bakana iletildiği bildirildi.

Selçuk’un, Diyanet, vakıflar ve okul yöneticilerinin işbirliğine yönelik, “Bunların çok yüksek oranda cereyan ettiğini sanmıyorum. Bazı ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri bunu dert edinmiş olabilir. Takip ediyorum” dediği öğrenildi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul başkanlığındaki EğitimSen heyeti, 15 Ocak’ta, Bakan Selçuk’u ziyaret ederek, eğitim sorunlarını ve sendikanın çözüm önerilerini iletti.

Görüşmede, okulların yüz yüze açılma takvimi, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, 3600 ek gösterge ve seçmeli ders sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıflar ve okul idarecilerinin din derslerine yönelik çalışmalarının gündeme geldiği öğrenildi. Aynı işi yapan öğretmenler arasında ayrım yapılmasının ve hiyerarji yaratılmasının, çalışma barışını bozduğunu vurgulayan heyet, bu durumun öğretmenlerin işlerini iyi yapmalarını engellediğini aktardı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sözlü sınav ve mülakatlar ile gerçekleştirilen atamalara da dikkat çeken heyet, sözlü sınav uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Bakan Selçuk’un ise “yönetici ve özellikle öğretmen atamalarında mülakatların önemli olduğunu ancak yanlış kullanılabildiğini” belirttiği, yeni yapılan atamalarda ise yazılı sınavlarda alınan puanların sözlü sınav olarak değerlendirilmesi yönünde politika izlediklerini aktardı.

‘MİSYON EDİNDİLER’

Heyet, okullarda ders seçimine yönelik sürecin başlaması ile birlikte Diyanet, sivil toplum kuruluşları ile vakıfların dini seçmeli derslere yönelik baskılarını da Selçuk’a iletti.

Selçuk’un, “Belki diğer derslerin de seçilmesi için uğraşıyorlar. Bu kesim de çalışıyor. Bunların çok yüksek oranda cereyan ettiğini sanmıyorum. Bazıları hissedilmiş olabilir. Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri bunu dert edinmiş olabilir. Bu tür çabalar her zaman olacaktır. Seçmeli dersler içinde dini içerikli derslerin oranı belli bir şeyi geçmiyor. Bunu takip ediyorum” dediği, heyetin ise okul yöneticilerine yönelik “Misyon edinmiş olarak çalışıyorlar” tepkisini gösterdiği öğrenildi.