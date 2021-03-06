Afrika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi

Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 540 bin 341'e ulaştı.

AA
06 Mart 2021 Cumartesi, 15:23
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Afrika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 540 bin 341'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de kitlesel aşılama başladı.


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