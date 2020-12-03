Afrin’de 1 asker şehit oldu
Suriye’de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit oldu.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece TSK’nin üslendiği Afrin’e bağlı Gazaviye Üs Bölgesine PKK’li teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.
Mardin’in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun’un naaşı Hatay’da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.
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