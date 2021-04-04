Afrodit'in kenti Afrodisyas salgında da ilgi görüyor

04 Nisan 2021 Pazar, 15:05

1950'li yıllarda fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in keşfiyle ortaya çıkarılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de giren Afrodisyas, mermer ocakları ve heykeltıraş okulu dolayısıyla, Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş kültürel varlıklardan birisi olarak nitelendiriliyor.

Kazı çalışmaları Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.

Turistlerin kolay ulaşabildiği bir noktada bulunmasının da etkisiyle antik kente her geçen yıl ilgi artıyor. Antik kentte, 2019'da 100 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Geçen yıl salgın nedeniyle ancak 30 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk üç ayındaki ziyaretçi sayıları ise 2021 için umut verici oldu.

Kazı ve restorasyon çalışmaları ise salgın nedeniyle ertelendi.