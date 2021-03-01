Afyonkarahisar'da çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı: "Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin"

01 Mart 2021 Pazartesi, 14:45

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle bir müşteri tarafından darbedilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, savcılığa ifade vermek için adliyeye gelişi sırasında gazetecilere konuştu.

Dün akşam saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyleyen Koç, şunları kaydetti:

"Bir acısız çiğ köfte istedi. 'Tabii' dedim, yaptım verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım?' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. Bu iki dürümü hazırlarken bana 'acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım, istersen tekrar yapayım' dedim. Kalktı geldi, 'gel tadına bak' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti. O an alkollü olduğu için ve orası benim iş yerim olduğu için karşılık vermek istemedim. O yüzden sadece kendimi savundum. Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı."

"CEZASINI ÇEKSİN"

Koç, işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de "ailesinin rahat etmesi" için izin aldığını vurgulayarak, "Patronum da yardımcı oldu, 'tabii' dedi. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir durum yok. Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiç bir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu.

İşletme sahibi Abdulkadir Demirel de Yılmaz Koç'un yanında olduklarını dile getirdi.

Sosyal medyada, Koç'un işten çıkarıldığıyla ilgili yanlış paylaşımlarda bulunulduğunu, bunların doğru olmadığını anlatan Demirel, "Biz 'psikolojik olarak düzelsin' diye kendisine bir süre izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide dün yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Y.K.'yı yumruklayan G.Ş. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.