Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:01

23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"AÇLIKTAN ÖLÜRÜZ BİZ"

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi. G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum.” "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Nolur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz biz nolur" paylaşımlarında bulundu.

ÇİĞ KÖFTE FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Y.K.'nin yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Y.K.'nin işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.



