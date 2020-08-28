Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda IŞİD'le bağlantısı olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce IŞİD silahlı terör örgütü üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı.
7 şüphelinin sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
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