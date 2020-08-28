Afyonkarahisar'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda IŞİD'le bağlantısı olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
28 Ağustos 2020 Cuma, 17:07
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce IŞİD silahlı terör örgütü üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı.

7 şüphelinin sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.


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