Afyonkarahisar'da Motosiklet Avrupa Akrobasi Şampiyonası
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.
Şampiyonada birinci etaplar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Şampiyona Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize ediliyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, şampiyonada bugün yapılacak sıralama, antrenman ve ilk etaptan sonra yarın finallerin gerçekleşeceğini belirterek, "Macaristan ve Avusturya'dan yabancı sporcularımız var. Türkiye'den sporcular var." dedi.
Toplamda 15 sporcuyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Akülke, şöyle konuştu:
"Bu haftanın en önemli tarafı 15 Temmuz hain girişiminin yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının sportif organizasyonlarla ilgili bize verdiği talimata istinaden geçen yıl ve bu yıl Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı 15 Temmuz anısına gerçekleştiriyoruz. Tüm halkı yarın Türk bayraklarıyla Afyonkarahisar spor motorlarına bekliyoruz."
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