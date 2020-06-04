Ağaoğlu: Hukuki savaş başlıyor, karar CAS'tan döner

04 Haziran 2020 Perşembe, 11:02

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın vermiş olduğu kararla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Mücadele etmeden, savaşmadan birşey kazanamazsınız. Göreve geldiğimizden beri zaten büyük mücadele veriyoruz.

Bugünden itibaren UEFA'nın verdiği ceza ile mücadele edeceğiz. Yanlış bir değerlendirme sonucu bu ceza verilmiştir. Camiamızı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

Haklı olduğumuzdan zerre kuşkum yok. UEFA'ya karşı benzeri bir mücedeleyi vermiş ve kazanmıştık. Taraftarlarımızı sukunete davet ediyorum. Bu cezanın CAS'tan döneceğine zerre kuşkum yok. Şampiyonluk ve kupa mücadelemizin zarar görmemesi lazım. Camiayı lig ve kupada oynayacağız final niteliğindeki maçlara motive olmaya çağırıyorum" dedi.