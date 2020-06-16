Ağaoğlu: Trabzonspor için bu sene o sene!

16 Haziran 2020 Salı, 09:03

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra Göztepe deplasmanında kazandığı 3 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu iddialı konuştu.Ağaoğlu, bugün Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da işaret ederek, "Bu sezon tüm kupalara talibiz. Evet, bu sezon o sezon olacak" dedi.

CAS İTİRAZI NE DURUMDA!

UEFA tarafından verilen ceza sonrası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz başvurusu yaptıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu konuda benim söylediklerim dışında kimse başka şeylere itibar etmesin. Biz UEFA'yı dava ettik. Dolayısıyla elimizdeki argümanların ne olduğunu açıklayıp, karşı tarafa koz veremeyiz. Sözümüze inanılsın ve asılsız haberler yapılmasın. Okudukça aklım almıyor. Yazılıp çizilenler aslı astarı olmayan şeyler. Biz haklıyız ve yüzde 99 davayı kazanacağız. Benden önceki başkanımız Muharrem Usta, kulübe olan ödemeleriyle ilgili ibra yazısını verdi. Bunu da dosyamıza koyduk. Eksiğimiz yok. Her gün saatlerce avukatlarımızla konuşuyor ve gelişmeleri takip ediyorum. Ceza açıklandığı gün teknik heyet ve futbolcularımızla toplantı yaptım. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz dedim. Sizin işiniz sahada, bizim görevimiz takımın hakkını aramakta. Göztepe maçındaki mücadeleyi gördünüz. Oyuncularımızın inançları ve bize güvenleri ortada değil mi?"