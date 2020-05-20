Ağaoğlu: Yayıncı kuruluş can sıkıyor

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:18

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun bu dönemde en çok özlediği şey ne oldu? Yayıncı kuruluş ile ilgili düşünceleri neler? Türk futbol endüstrisi ve Trabzonspor'un ekonomisi hakkında neler söyledi?

İşte satır başları:

"Ben kendi gemimi kurtarmaya çalışıyorum. Henüz limana yanaştıramadım ama yanaştıracağım.

İki yıllık süre içerisinde gelirlerimizi arttırdık ama en önemlisi giderlerimizi azaltmamızdı. 50 milyon Avro'ya kurulan bir takım ligi 5'inci 6'ncı bitiriyordu. Biz 16 milyon Avro'luk takımla şampiyonluğun en güçlü adayıyız bugün. Tüm bunlara rağmen 60 milyon Avro'luk takımlarla mücadele ediyoruz. Bu bize şunu gösterdi; şişirilmiş kadrolarla her zaman başarılı olacak değilsiniz. Bizim için bir başka gelişme ise bu dönemde üretime ağırlık verdik. Neydi bu üretim; altyapıdaki gençlerimiz.

Kafalarda hep şu soru var Şampiyonlar Ligi'nde genç bir kadro başarılı olur mu? Karşımızda Ajax örneği var. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdılar. Genç kadrosu ile yarı final oynadılar ve gönüllerin şampiyonu oldular. Biz neden olmayalım. Ayrıca Süper Lig'de mücadele kolay mı? Tabii ki de değil. Bizim bu yönetim anlayışımız nerede olursak olalım değişmeyecek. Bu politikalardan taviz vermediğimiz sürece; vermek gibi bir düşüncemiz de asla yok, biz önümüzdeki yıllarda ekonomik ve sportif açıdan birçok başarıya imza atmış bir kulüp olacağız. Diğer kulüplerin durumu beni hiç ilgilendirmiyor. Trabzonspor geçmiş yıllarda yapılan sorumsuz harcamaların bedelini ödedi. 50 milyon Avro maliyetli kadrolar ligi 6'ncı bitirdi.

Yayıncı sürekli bir taleple geliyor ve arkası kesilmiyor. Bu çok hoş bir durum değil. Biz kulüpler ve TFF bu konuda her ne kadar görüş ve fikirler sunsak da yayıncı kuruluşun talepleri bitmiyor. Bu durum artık can sıkıcı bir noktaya geldi.''

Kaynak: Dünya Gazetesi