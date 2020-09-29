Ağbaba'dan Albayrak'a (YEP) eleştirisi: Yalanlarla yine yeni yeniden
CHP'li Veli Ağbaba, Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Programı sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 0,3 büyüyeceği tahmin edildi. Önceki sunumda büyüme tahmini yüzde 5 olarak açıklanmıştı. 2021 yılı için de yapılan işsizlik ve enflasyon tahminleri yükseldi.
Twitter üzerinden paylaştığı video ile Albayrak'ı eleştiren Ağbaba, "Damat Bakan'dan yalanlarla yine yeni yeniden.." ifadeleriyle şu videoyu paylaştı:
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- ABD başkanlık seçimleri için son anket
- Fatih Altaylı'dan flaş seçim iddiası: Yapmayacaklar!
- Uykusuzluk da koronavirüsle ilişkilendirildi
Video Haberler
- Eşi tarafından vurulan kadının hayatını böyle kurtardı!
- Kanlı pusunun görüntüleri dehşete düşürdü!
- Antalya'da Akdeniz fokuyla selfie
- Çukurdan gelen gizemli ses! Emniyet şeridi çekildi
- Kadıköy'de galericilerden kilimli, paspaslı dolu önlemi
- Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Selefi Gezenler: Bir ay sonra operasyonlar başlayacak
- ABD başkanlık seçimleri için son anket
- Fatih Altaylı'dan flaş seçim iddiası: Yapmayacaklar!
- Uykusuzluk da koronavirüsle ilişkilendirildi