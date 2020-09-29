Ağbaba'dan Albayrak'a (YEP) eleştirisi: Yalanlarla yine yeni yeniden

29 Eylül 2020 Salı, 19:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 0,3 büyüyeceği tahmin edildi. Önceki sunumda büyüme tahmini yüzde 5 olarak açıklanmıştı. 2021 yılı için de yapılan işsizlik ve enflasyon tahminleri yükseldi.

Twitter üzerinden paylaştığı video ile Albayrak'ı eleştiren Ağbaba, "Damat Bakan'dan yalanlarla yine yeni yeniden.." ifadeleriyle şu videoyu paylaştı: