Ağustos ayında ev kiralarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu

04 Ağustos 2020 Salı, 13:57

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 arttı. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.51 artış gerçekleşti. Resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Buna göre konut kiralarına bu ay en fazla yüzde 11.51 oranında zam yapılabilecek.

Diyelim ki; normal kira bedeliniz 1.000 lira ve zam oranı 11.51 lira. Kira zam bedeli 115 lira ve kira bedeli hesaplandığında 1.115 lira oluyor.

Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak çıkardığı 268 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile,

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 lira ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunluluğu getirilmiştir.