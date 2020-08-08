Ağva'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Şile Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

(DHA)
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:37
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Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Ardından Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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