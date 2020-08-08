Ağva'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Şile Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Ardından Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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