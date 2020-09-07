Ağzındaki altın dişler çalındı!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:56

Olay, cuma akşamı, Yıldırım ilçesine bağlı Şible Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Godan'ın tek başına yaşadığı 2 odalı eve, kimliği belirsiz kişi girdi. Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı.

Bu sırada Godan'ın ağzından 20 gram altın olan takma dişleri yere düştü. Hırsızlık şüphelisi ise hemen altın dişleri alıp, evden çıktı. Godan'ın yardım istediği komşularının ihbarıyla eve polis ekipleri geldi.

Olay yeri incelemesi yapan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.