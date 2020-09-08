Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da ihraç edildi
FETÖ soruşturması kapsamında 100’e yakın vali yardımcısı ve kaymakam ihraç edildi. 26 Ağustos’ta Erdoğan, Oktay, Bahçeli ve komutanlarla fotoğraf çektirip paylaşan Ahlat Kaymakamı Erat da ihraç edilen isimler arasında.
İçişleri Bakanlığı'nda büyük bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu illerinde görevli vali yardımcısı ve kaymakamların ağırlıklı olduğu 100'e yakın mülki amir, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınarak ihraç edildi.
Bir hafta önce 1071 Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine ev sahipliği yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan isimler arasında.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, iki gün önce açığa alınan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 26 Ağustos'ta ilçesinde devlet protokolünü ağırladı.
1 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Erat, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları “1071 Ahlat etkinliğimizden” diyerek paylaştı. İhraç edilen Kaymakam, 28 Ağustos 2019 tarihinde ilçede göreve başlamıştı.
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