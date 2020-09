Kayyım olarak atananların da aralarında bulunduğu 43 mülki idare amiri açığa alındı

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki FETÖ soruşturmalarının önemli bir ayağını mülki idare amirleri oluşturdu.

Darbe girişiminin ardından bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563’ü ile ilgili soruşturma açıldı. Bunlardan 470’i ihraç edilirken, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırıldı.

FETÖ’nün “mülki idare mahrem imamları”na yönelik MİT ve Emniyet’in yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerden yeni isimlere ulaşıldı. Bilgiler, Ankara Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşıldı. İddiaya göre, FETÖ ile bağlantılı 400 kaymakam ve vali yardımcısının isminin tespit edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı. Dün sabah saatlerinden itibaren İçişleri Bakanlığı’ndan yeni görevden alma kararları illere tebliğ edilmeye başlandı.

KAYYIMLAR DA VAR

Görevden alınanlar arasında Diyarbakır Silvan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Mehmet Uslu, Ağrı Diyadin Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Hasan Doğan, Batman Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, Bitlis Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar de yer aldı. Erzurum’un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları, Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı.

Görevden alma listesinde Pensilvanya’ya giderek Fethullah Gülen’i ziyaret eden kaymakam ve vali yardımcısının isimlerinin yer almaması soru işaretlerine neden oldu.

METİNER’DEN MESAJ

FETÖ ile mücadele konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha önce polemik yaşayan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, görevden almalara ilişkin, “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar. Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız. Duyarlılığından dolayı Bakanlığımıza teşekkürler” paylaşımını yaptı.

DAHA ÖNCE KRİZ YARATMIŞTI

Savcılıkların kaymakamlara yönelik operasyonları, daha önce İçişleri Bakanlığı ile krize neden olmuştu. Darbe girişiminin ardından FETÖ’nün kaymakam yapılanmasına yönelik peş peşe operasyonlar yapan dönemin Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, iddiaya göre Bakan Süleyman Soylu ile tartıştı. Soylu’nun, aradığı başsavcıya “Siz hepsini alırsanız, ben kiminle çalışacağım” dediği iddia edildi. Başsavcı Bayrakdar, daha sonra 2017’de HSK tarafından görevden alınırken, soruşturma dosyalarının önemli bölümü Ankara’ya devredildi.