Ahlat Köşkü için 99 milyon TL daha harcanacak

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:03

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı’nda Ahlat Köşkü ayrıntısı dikkatleri çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Bitlis’in Ahlat ilçesine yapılan ve 25 Ağustos 2020 tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından açılışı yapılan köşk için milyonlarca lira daha harcanacak.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2021 Yılı Yatırım Programı’nda “Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi Projesi” adı altında 99 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 89 milyon TL’sinin ise bu yıl kullanılacağı açıkladı. Milyonlarca liralık harcamanın, “Donanım, etüt-proje, makine-teçhizat, 52 bin metrekarelik peyzaj ve 5 bin metrekarelik sosyal tesis” için gerçekleştirileceği de belirtildi.

AYM KARARINI DA DİNLEMEDİLER

Anayasa Mahkemesi (AYM), kıyı kanununu ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı verdi. Ancak bu karar köşkün yapımını durdurmadı. İptal kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen köşkün ödeneği bu nedenle 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı’nın programına konulmadı. İki ay önce çıkarılan ikinci yasa ile kıyılara resmi kurumlar tarafından inşaat yapılmasının yolu açıldı. Ancak bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce hazırlanan yatırım programında köşk, bakanlığın yatırımları arasında sayıldı.

ERDOĞAN’IN ARKADAŞI YAPIYOR

Köşkü, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’un Güryapı Taahhüt Şirketi yapıyor. Çamlıca Cami projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işleri ile Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından da kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Hasan Gürsoy’un şirketleri tarafından yapıldı.