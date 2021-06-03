Ahmed Arif ölümünün 30. yılında anıldı

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından, modern şiirimizin en önemli isimlerinden olan Ahmed Arif, ölümünün 30. yılında, Sultangazi İBB Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikle anıldı.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, yönetmen Koray Sıpçıkoğlu’nun “Ben Ahmed Arif” isimli belgesel filminin gösterimiyle devam etti.

Anma programında, yazar Şeyhmus Diken “Ahmed Arif’in Ardından” başlıklı söyleşiyle konuklarla buluştu. Müzisyenler Ozan Çoban ve Güneş Demir ise, Ahmed Arif’in bestelenmiş şiirlerinden oluşan ezgilerle programda sahne aldı.

Sultangazi’de geçen Nisan ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılan İBB Ahmed Arif Halk Kütüphanesi, 21 bin kitap kapasitesi ve kültür-sanat ve eğitim alanına ilişkin gerçekleştireceği çeşitli atölye ve etkinliklerle, bölgede, özellikle çocukların ve gençlerin ihtiyacı olan önemli bir açığı doldurmaya aday.