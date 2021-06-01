Nazım Hikmet 58. ölüm yıldönümünde Moskova'da anılacak
Türk şiirinin evrensel ismi Nazım Hikmet Ran, hayata gözlerini yumduğu Moskova’da, ölümünün 58. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak.
Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Rusya ve Doğu Kulübü ile birlikte, toplumcu gerçekçi edebiyatın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümüne özel etkinlikler gerçekleştirileceklerini açıkladı.
Nâzım Hikmet'in yaşamına ve eserlerine dayanan “1.Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı" 2 Haziran 2021 saat 12.00 de Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde düzenlenecek.
"Şairin sınırları ve zamanları aşan sesi: Kültürler arası bağlamda Nazım Hikmet’in yaratıcı mirası" başlıklı konferansın
temaları ise 'Çağdaş Türk Edebiyatı: Nâzım Hikmet ve çağdaşlarının şiirsel mirası' ve 'Türkiye ve SSCB'deki düşünce tarihi ve siyasi rejimlerin ideolojik kökenleri: Nâzım Hikmet'in hayatı ve eserlerinin dünya bağlamında etkisi' olacak.
Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler sunum gerçekleştirecek ve derece alanlara sertifika verilecek.
Öte yandan, bu yılki "Nazım Hikmet Dostluk Ödülü" Rusya ve Türkiye arasındaki kültür ilişkilerine, bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin pekiştirilmesine katkılarından dolayı Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü adına Enstitü Direktörü Igor I. Abylgaziev’e T.C Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından takdim edilecek.
Şairin hayata gözlerini yumduğu gün olan 3 Haziran Perşembe günü ise büyükelçilik, Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İş Adamları Derneği (RTİB) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın katılımıyla şairin mezarında anma ve çiçek koyma töreni gerçekleştirilecek.
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