Ahmet Ağaoğlu: "Sistem bozuk"

17 Nisan 2021 Cumartesi, 19:24

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maç sonrasında Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"VERİLEN CEVAPLARI ANLAMAKTA ZORLANIYORSUNUZ"

"Bugün hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu konular bunlar. Dönüp sorduğunuzda 50 tane bahane bulacaklar. VAR neye müdahale ediyor diye sorduğunuz zaman size o kadar enteresan cevaplar veriyorlar ki kafanızın içinde bir sürü soru işareti oluyor. Bu verilen cevaplardan emin olun VAR'ın neye müdahale edip etmediğini anlamakta zorlanıyorsunuz. Bir pozisyona bugün böyle bir karar veriliyor aynı hafta içinde farkılı cevap veriyorlar. Dönüp sorduğunuzda UEFA'nın 15 gün de bir kuralları değiştirdiğini, bazı şeyleri hakemin takdirine bıraktığını söylüyorlar."

"SİSTEM BOZUK"

"Başından beri söylediğim bir şey var, sistem bozuk. Bunların hepsi bu sistemin ürünleri, neticeleri. Bugün kötü yöneten hakeme ertesi hafta maç verdiğinizde, ödüllendirdiğinizde yetmişyormuş gibi FIFA kokartı takdığınızda hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Çünkü iyi maç yöneten hakemin ödüllendirilmediği bir yerde kötü yönetenleri ödüllendirip FIFA kokartı taktığınızda hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin."

"BENİM GÖRDÜĞÜM TEMAS YOK"

"Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. Benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor tekrarlatıyorsun. İçeri oyuncu girdi diye tekrarlatıldı sanıyorum. Ceza sahasına erken oyuncu girdi diye tekrarlatılan tek penaltı pozisyonu bu mu yoksa başka pozisyonlar, penaltılar var mı? Eğer çizgi ihlali diyorsanız mümkün değil. Uğurcan'ın ayağı çizginin gerisindeydi."

"MARKA DEĞERİNDEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Bunları konuşuyoruz iş dönüp dolaşıp futbolun marka değerine geliyor. Bu tür sıkıntıların yaşandığı, bu tür sorunların konuşulduğu bir yerde futbolun marka değerinden söz etmek mümkün değil. Bunca masraf yapılıyor. Niye yapılıyor? Neden yapılıyor? Karşılığını alabiliyor musunuz? Bunların hepsi sıkıntı."

"MHK ÇALIŞTAYI VAR"

"Kulüpler birliğinin bir MHK çalıştayı var. Şu ana kadar üç eski MHK başkanı ile konuştuk. Kendilerinden bazı bilgiler, raporlar aldık. Değerlendirmeler yapıyoruz. Kısa bir süre içinde çok enteresan sonuçlar çıkacak. Söyleyemeyeceğim şeyler var. Buradan çıkacak en önemli sonuç hakem müessesenin ve MHK komitesinin sağlıklı bir yapısı olmadığı."

"TRANSFERLER KAMPTAN ÖNCE GELECEK"

"3-4 yeni transfer kamp başlamadan sözleşme imzalar diye ümit ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız yoğun. Oyuncuların alacakları ile ilgili spekülatif haberler yapılıyor. Trabzonspor'un 1.5 milyon avro üzerinde ödeme yapması mümkün değil. Kimse Trabzonspor'dan böyle bir şey beklemesin. O paraları harcamakla başarı gelmiyor. Borçlanmakla başarı gelmiyor."