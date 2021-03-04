Ahmet Ağaoğlu'ndan Mostafa Mohamed açıklaması

04 Mart 2021 Perşembe, 18:18

İşte Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Mustafa Muhammed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce [Fenerbahçe maçı] neden kart göstermedin diyor o ifade. Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA'da mücadele etsin. Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Pazartesi günü FIFA'ya başvuru yapıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde. Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa sistemde hata var. Avrupa'da olmuyor mu? Olmuyor. Yapana bir daha hakemlik vermiyorlar. Hakemlik babadan oğula geçmiyor. Portekiz Futbol Federasyonu hakem değişikliğine gidiyor, bu noktaya mı taşımak istiyoruz? Halil Umut Meler, [Fenerbahçe maçında] kendi verdiği kararı, Mustafa Muhammed'e gösterdiği kırmızı kartla kendisi tekzip etti. Allah'ın adaleti.

