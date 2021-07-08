Ahmet Akın: Cumhuriyet kahramanlarını kimse silemez
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 23 Milletvekili Zonguldak’a gelerek il ve ilçelerde sorunları yerinde dinlediler.
İlk olarak Gazipaşa Caddesi'nde ve vatandaşları selamlayan CHP'liler madenci anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Ardından İsmet İnönü Parkı'na geçen CHP'liler İsmet Paşa çehresinde yapılan kaykay farkını protesto ettiler.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İsmet İnönü Parkı'nda yaptığı açıklamada AKP’li Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a gönderme yaparak şunları söyledi;
"Bu gün milletvekilli arkadaşlarım ile birlikte vatan topraklarımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin gönlünde hiçbir zaman yeri değişmeyecek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyeti kurduktan sonra ilan ettiği birinci il olan Zonguldak’tayız. Zonguldak Cumhuriyet kentidir ve öyle kalacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına hesaplaşma içinde olmasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah ve kader arkadaşı İsmet İnönü’nün adını taşıyan bu parkta Sahil Projesi kapsamında yapılan düzenlemeler ile Cumhuriyet’in kurucu kadrolarıyla hesaplaşmaya girişmek, Cumhuriyet şehri Zonguldaklıların kalbindeki Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve Cumhuriyet kahramanlarının yerini asla silemez. Bugün Türkiye’nin herhangi bir yerinde Zonguldak’ı sorsanız size vereceği cevap: Kara elmas olacaktır."
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