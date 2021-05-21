Ahmet Davutoğlu açıkladı: Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı

21 Mayıs 2021 Cuma, 10:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan videolarında dile getirdiği iddialara ilişkin Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir paralel yapı gün yüzüne çıkmaya başladı" diyen Davutoğlu, "Bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun temelleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte atılmıştır" görüşünü dile getirdi.

Davutoğlu, yeni bir paralel yapıdan kastını şu sözlerle açıkladı:

"GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMESİ KAÇINILMAZ"



Emniyet içinde yeni bir paralel yapılanma oluşturuldu. Emniyet teşkilatımızın da onuruna halel getirecek görünür, görünmez odakların vesayeti altına girmesinin önüne geçecek şeffaflığa acilen kavuşması gerekir. Aksi halde vaktiyle FETÖ'nün kurduğu paralel yapının ve vesayetinin benzerinin yaşanması ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan teşkilatımızın bir güvenlik sorunu haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

1 - "Organize suç örgütleri için Meclis'te acilen hem Araştırma, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

2 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı başta bütün iddialar için derhal soruşturma başlatmalıdır.

3 - Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantılar yargı tarafından araştırılmalıdır.

4 - Acilen 'temiz eller' operasyonu başlatılmalı bütün odaklar temizlenmelidir.

5 - Başta İçişleri Bakanı bütün yetkililer derhal istifa etmelidir.

6 - Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı derhal azletmelidir.

7 - 'Siyaset-illegal yapı' ve 'siyaset-paralel' olmaması için 'siyasi ahlak yasası' çıkarılarak 'temiz siyaset' devrimi başlatılmalıdır.