Ahmet Davutoğlu: Yönetemeyince gasp ediyorlar

02 Ekim 2020 Cuma, 19:31

Davutoğlu; partisinin Ankara İl kongresi’nde yaptığı konuşmada, koalisyon iktidarının ülke demokrasisini 1990’lı yıllara götürdüğünü söyledi. Davutoğlu, “3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar sizin bu dev ve en tehlikeli yeni Y’niz karşısında masum kalmaya başladı. Şimdi sadece büyük ve yeni bir Y’niz var: yalan,yalan” diye konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

İKTİDAR SORUMLULUKLARINDAN İSTİFA ETTİ: Bir yandan büyük bir demokrasi krizi diğer yandan büyük bir ekonomik çöküş milletimizi nefes alamaz hale getirmiş durumda. Bugün yaşamakta olduğumuz kriz sıradan ve noktasal bir kriz değildir. Bugün Başkentten başlayarak toplumumuzun kılcal damarlarına kadar işleyen kapsamlı bir siyaset kriziyle, bir sistem kriziyle ve kurumsal nitelikli bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. İktidar sahipleri sorumluluklarından ve görevlerinden istifa ettiler.

HEM SANAL HEM YALAN: 3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız. Geçtik 3Y’yi. Sorsak sayamazsınız artık 3Y’yi geride bırakacak dev bir Y icat ettiniz. yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar sizin bu dev ve en tehlikeli yeni Y’niz karşısında masum kalmaya başladı. Şimdi sadece büyük ve yeni bir Y’niz var: yalan, yalan, yalan. Ekonomi bakanı veri açıklar, yalan. Sağlık bakanı konuşur, yalan. Milli Eğitim Bakanı konuşur, yalan. Erdoğan gider 300 fabrika açar. Hem sanal hem yalan.

BİZ BATIRDIK İTİRAFI: 2023 kişi başına gelir hedefi olarak kendisine 13 yıl önceki hedefi koyan bir iktidar var. Evet yanlış duymadınız; geçen hafta ekonomi dâhisinin açıkladığı Yeni Ekonomi Programının en büyük hedefi 13 yıl öncenin kişi başına milli gelir düzeyini yakalamak. Alın size şahlanan ekonomi. Alın size tam teşekküllü palavra. Alın size koskoca bir biz batırdık itirafı.

SONUNDA 2001 KRİZİNE GERİ DÖNECEĞİZ: Bu hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı ‘Daha da yeni’ 'En Yeni' Ekonomi Programı’nı açıkladı. Koalisyon hükümetinin 2023 hedeflerinin tamamını yalanladı. Birinci senaryoya göre hedef 2007 yani 13 yıl önceki ekonomik göstergelere ulaşmak. İkinci senaryoya göre yeni hedef 15 yıl gerisine doğru gitmek. Görünen sonunda 2001 krizine getirip, anahtarları atıp kaçacaklar.

DOLARI UMURSAMIYORMUŞ: 'Yeni dengelenme', 'Stratejik reform', 'Yenilikçi yüksek katma değer', 'Hızlı ilişki, müthiş dönüşüm' gibi uyduruk kavramlar icat etmiş. Ama en önemli tespiti şu: 'dolara hiç bakmıyorum, umursamıyorum'. Aslında yeni planın ismi 'umursamıyorum' olsaydı çok yerinde olurdu. Merkez Bankası döviz açığı 45 milyar dolar. Ve bu ülkenin ekonomi bakanı doları umursamıyormuş.

TÜRKİYE’Yİ 90’LI YILLARA GÖTÜRDÜLER: Bu koalisyon iktidarı Türkiye’nin demokrasini hali hazırda 1990’lara götürdü. Her gün görüyorsunuz sokaklarda 1990’ların manzaralarını. Kaybolanlar, kaçırılanlar, akıl almaz işkence iddiaları, düşüncesini açıkladı diye mahkeme kapılarında süründürülenler. İktidara baktığınızda zaten 1990’ların, 28 Şubat’ın ne kadar artığı varsa bu hükümetle sarmaş dolaş. Bir ülkenin demokrasisi 20. yüzyılda emeklerken, ekonomisi 21. yüzyılda olamaz.

15 TEMMUZ RUHUNA İHANET ETTİLER: 15 Temmuz’un ruhuna ihanet ettiler. Demokrasimizi, ekonomimizi ve geleceğimizi karartmayı tercih ettiler. Bu karartmanın ismi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

MESELE ANTİ DEMOKRATİK ZİHNİYET: Yeterince bir demokrasi krizi yokmuş gibi koalisyon iktidarının küçük ortağı Anayasa Mahkemesini de lağvedelim diyor. AYM Parlamenter sistemin bir kurumuymuş yeni sisteme uygun bir mahkemeye ihtiyaç varmış. AYM bir hükümet sistemi kurumu değil ki bir yargı ve adalet kurumudur. Mesele AYM değil mesele sizin anti-demokratik zihniyetiniz, hukuk tanımaz yaklaşımınız.

YÖNETEMEYİNCE GASP EDİYORLAR: Yönetemediklerini gasp etmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyım atandı. Hadi bir suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların. Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım.Kendisi belediye başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok.Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım.İptal edelim seçimleri, seçim sonuçları 3. Dünya ülkelerindeki gibi baştan belli olsun.Biz de boşuna dil dökmeyelim.

FAKİR ÇOCUKLARIN HAKKI GASP EDİLİYOR: Ücretsiz eğitim Anayasal bir haktır. O zaman: Hükümet derhal tüm öğrencilerin evlerine ücretsiz internet vermelidir. Hükümet derhal fakir çocuklara ücretsiz bilgisayar-tablet dağıtmak zorundadır. An itibarıyla hükümet, her geçen dakika fakir çocukların geleceklerini gasp etmektedir."