Ahmet Davutoğlu'ndan Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklama: 'Herkesi açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Albayrak'ın istifasını değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, ''Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:
''Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz"
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim