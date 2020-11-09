Ahmet Davutoğlu'ndan Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklama: 'Herkesi açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz'

09 Kasım 2020 Pazartesi, 01:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, ''Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

''Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz"