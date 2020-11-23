Ahmet Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Selahattin Demirtaş yanıtı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları için, "Tecrübeli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak bu görüşleri çok öncesinden zikretmesini beklerdim" dedi. Davutoğlu, siyasi nitelikli herhangi bir yargılama sürecine esastan karşı olduğunu söyledi.
Davutoğlu, Muş'ta Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Davutoğlu, gazetecilerin Bülent Arınç'ın açıklamalarını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:
"BU GÖRÜŞLERİ DAHA ÖNCEDEN ZİKRETMESİNİ BEKLERDİM
Tecrübeli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak bu görüşleri çok öncesinden zikretmesini beklerdim. Muhtemeldir ki Yüksek İstişare Kurulu’nda zikretmiş olması icap eder. O Yüksek İstişare Kurulu. Sadece Cumhurbaşkanı’nın eylemlerini meşrulaştırıcı bir görüntü, bir vitrin olarak değerlendirilmemesi icap eder. Oradaki bütün hepsinde tek tek tanıdığım, devlet tecrübesine güvendiğim bütün dostlarımızın gerek o toplantılarda gerek dışarda artık gidişatın yanlışlıkları konusunda adalet ve ekonomi alanında, insan hakları alanında yaşananlar konusunda, mutlaka görüş beyan etmesi gerekir.
SİYASİ NİTELİKLİ YARGILAMA SÜRECİNE KARŞIYIM
Gerek Demirtaş gerek Kavala dosyalarıyla ilgili ise, tutuklu yargılanmalara esastan karşıyım. Eğer bir suçlama varsa uzun süreli tutukluluk telafi edilemeyecek sonuçlar doğurur. Hukukçulara talimat verilmez. Hakimlere talimat verilmez. Bizim anlayışımız şudur; hakimler kendi vicdanlarıyla çalışırlar, savcılar dosyaları vicdanlarıyla oluştururlar. Ama maalesef Türkiye’de yürüyen bütün hukuki süreçlerde, ciddi hukuk zaafları var. O hukuk zaaflarının giderilmesi ve hukuk sisteminin gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız kılınması esastır. Siyasi nitelikli herhangi bir yargılama sürecine esastan karşıyım."
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