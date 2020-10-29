Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a mektup

29 Ekim 2020 Perşembe, 18:19

Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresini 1 Kasım Pazar günü yapacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs dönemine rastladığı için sağlıklarını tehlikeye atmamak için kongreye çağıramadıklarını belirttiği birer mektubu parti liderlerine gönderdi. Davutoğlu, bu mektuplardan birisini de yıllarca siyaset yaptığı ve birlikte çalıştığı AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gönderdi.

Türkiye genelinde örgütlenmesini tamamlayan Gelecek Partisi, 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da ANFA Fuar Merkezinde 1. Olağan Kongresini yapacak. Pandemi nedeniyle covid-19 önlemlerinin alındığı kongre için alışık olunmayan bir biçimde “davet edilmeme” gerekçelerinin açıklandığı mektuplar da parti liderlerine gönderildi.

ERDOĞAN’A GİDEN YAZI

Davutoğlu’nun imzasıyla gönderilen mektuplardan birisi de yıllarca içerisinde siyaset yaptığı AKP Genel Merkezine gönderildi. Davutoğlu’nun, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hitaben gönderdiği mektup şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

İnsanı ve onurunu varoluşumuzun temeli gören partimiz, kurulduktan kısa bir süre sonra

teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe ve il kongrelerinde yeterli sayıya ulaşıp olağan büyük kongresini yapmaya hak kazanmıştır.

1 Kasım 2020 tarihinde ANFA Fuar Merkezi/Ankara’da 1. Olağan Kongremizi yapacağız. Demokratik siyasi geleneğimiz ve inancımız çerçevesinde tüm siyasi parti liderlerini kongremize davet etmek ve aramızda görmek bizi mutlu ederdi. Ancak; ülkemizi de etkileyen küresel salgın şartları ve bu salgının gerektirdiği önlemleri alma zaruriyeti ile sizlerin sağlığını tehlikeye atmamak adına kongremize davet edemeyeceğimizi üzülerek bildirmek isterim.

Sağlıklı ve hayatın normale döndüğü günlerde yeniden bir arada olmayı arzu ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum."

DAVET “EDİLEMEME” YAZILARI KİMLERE GİTTİ

Kongreye davet edilememenin gerekçelerinin açıklandığı söz konusu mektubun gönderildiği siyasi partilerin listesi şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi- Recep Tayyip Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi- Kemal Kılıçdaroğlu

Milliyetçi Hareket Partisi- Devlet Bahçeli

Halkların Demokratik Partisi- Mithat Sancar / Pervin Buldan

İYİ Parti- Meral Akşener

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu

DEVA Partisi- Ali Babacan

Demokrat Parti- Gültekin Uysal

Hür Dava Partisi- İshak Sağlam

Anavatan Partisi- İbrahim Çelebi

Yeniden Refah Partisi- Fatih Erbakan

Demokratik Sol Parti- Önder Aksakal

Bağımsız Türkiye Partisi