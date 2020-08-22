Ahmet Güvenç: Her karanlığın bir sonu var, ihtiyacımız olan tek şey Atatürkçü düşünce

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:27

17 yaşında Erkin Koray'ın orkestrasındaydı. Yıllarca Cem Karaca ile uzun yıllar boyunca Barış Manço ile yol yürüdü. Türkiye bas gitarı onunla tanıdı. “Dönence”, “Gülpembe” gibi hiçbir zaman dillerden düşmeyen eserlere imza attı. Gülen gözleri, mütevazılığı, nezaketi, toplumsal duyarlılığı ve örnek duruşu ile adını kalplere yazdırdı.

Türk rock müziğinin efsanevi grubu Kurtalan Ekspres'in bel kemiği Ahmet Güvenç, Sözcü'den Gökmen Ulu'nun sorularını yanıtladı.

‘SEVGİ BİRİKTİRDİM'

– Kendinizi “Cumhuriyet çocuğu” olarak nitelendiriyorsunuz. Nasıl bir ortamda yetiştiniz?

Büyük dedem Ahmet Ağaoğlu, Atatürk ile birlikte Milli Mücadele'ye katıldı. Büyük teyzem Türkiye'nin ilk avukatıdır. Anneannem Tezer Taşpınar sosyoloji ve felsefede ihtisas yaptı. Cumhuriyet aydınlanmasının öncü kadınlarındandır. Böyle bir ailede büyüdük. Onları örnek aldık. Bizi “Önce adam olacaksın” diye yetiştirdiler. “Para peşinde koşma, sen işini iyi yap, para zaten gelir” diye yetiştirdiler. Milyarder olsanız ne yazar, ben sevgi biriktirdim. Bu paha biçilmez bir duygudur.

– Diyorsunuz ki, “Biz dünyayı ayrıştırmaya gelmedik. Biz dünyayı birleştirmeye geldik.”

Bu Nesimi'den aldığımız bir laftır ve çok hoşumuza gitmiştir. Hakikaten bizim felsefemiz de budur. Müziğin özü sevgidir. Müziğin olduğu yerde sevgi olur.

– Bunca toplumsal tahribat sonrası Türkiye'de insanlar yeniden bir arada yaşama kültürüne kavuşabilir mi?

Kesinlikle kavuşur. Anadolu'yu karış karış gezdiğimden ülke insanımın yapısını biliyorum. Biz bunların hepsini aşarız. Her karanlığın bir sonu vardır. Düşünün, iki dünya harbinde birbirini katletmiş olan insanların çocukları 1969'da Woodstock diye bir yerde buluştu, el ele tutuşarak şarkı söyledi. Her kötü şeyden sonra mutlaka iyi gelecektir. Türkiye'de de güneş doğacaktır. İstiklal Madalyası'nda niye güneş var?

FİNAL 10. YIL MARŞI İLE

– Türkiye'yi kurtaracak ruh bu mudur?

Her zaman Atatürkçü düşüncedir. Ben onun en çok ilerici, devrimci yönünü örnek alırım. Konserlerimize her kesimden insanımız gelir. Finalde onları sahneye alırız, hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyleriz. Orada kalpler birleşir. Bizim ortak paydamız budur.

– Çıkış yolu nedir?

İnsanların düşüncelerini söyleyebilmesi lazım ki hayal güçleri genişlesin. İşinize gelmeyen her insanı bir şekilde sıkıştırıp içeriye atarsanız ülkenin gelişimini önlemiş olursunuz. Türkiye'nin özgürleşmesi lazım. Dünya ilerleme içinde. Nehirleri geriye doğru akıtamazsınız.

ATATÜRK’ÜN DEĞERLERİNİ GENÇLERE ÖĞRETİYORUZ

– Konserlerinizde Cumhuriyet'in değerine vurgu yapıyorsunuz.

Sadece o değil, Çanakkale'de hayatını feda edenler, “Sana biz canımızı verdik, sen bu ülke için ne yaptın” diye sorarlarsa ne cevap vereceksin? Barış Manço'nun da Cem Karaca'nın da Bahadır Akkuzu'nun da misyonu budur. Ben ölene kadar bu misyonu sürdüreceğim.

– 2001'de bir müzik okulu açtınız.

Okulu Gülen Andak ile açtık. Bale ve müzik üzerine. “Atatürkçüyüz” diyorsak, kendimizden sonraki nesillere bu ilkeleri ve değerleri öğretmemiz lazım. Ben onun için ders veriyorum.

– Barış Manço ile birlikte çocuklara çok değer verdiniz.

Barış (Manço) bir gün Bahadır (Akkuzu) ile bana, “Gelin, siz de ‘Adam Olacak Çocuk' programında çalın” dedi. Önce karşı çıktım. Barış, “Ahmet. Biz bu ülkenin çocuklarına o kadar saygı ve sevgi duyuyoruz ki, Ahmet ağabeyleri bile onlara eşlik edecek” dedi. Bu benim için bir mantre oldu. O gün “Adam Olacak Çocuk”a katılanların çocukları bugün talebem olarak benim okuluma geliyor.

– Korona derslerinizi etkiledi mi?

Derslerimi online vermeye başladım. Adana'dan, İzmir'den, Ankara'dan yeni talebelerim oldu.