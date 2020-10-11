Ahmet Kaya'nın ailesi isyan etti
Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında çıkan "Ahmet Kaya'nın filmi yapılıyor" haberlerine sert tepki gösterildi.
Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları ile Kaya'nın eserlerini temsil eden GAM Müzik tarafından yapılan ortak açıklamada, Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi olduğu hatırlatıldı.
Yapılan açıklamada, "Muhtelif mecralarda bir süredir ‘Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak’ şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur" denirken, "Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve dünya kapsamında izinleri de yoktur" denildi.
Aile daha önce de aynı konuyla ilgili birçok defa açıklama yapmış, hatta hukuk yoluna da başvurmuştu.
İşte yapılan o açıklama:
Medya ve Kamuoyunun Bilgisine/Dikkatine... pic.twitter.com/oN4KwRwZ0b— Ahmet Kaya (@AhmetKayaGam) October 11, 2020
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