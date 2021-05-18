Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş sezonu iki kupayla tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenen Beşiktaş'ta maçın ardınan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, yayıncı kuruluşa konuştu.
Çebi, "Artık bizim konuşmamıza gerek yok. Gereğini yaptılar. Sözü onlara verin, Onlar bu kupanın gerçek sahipleri. Hepsine çok teşekkür ederim. Hayal değil, istiyorduk aldık. Hayal değildi. İkisinin aynı statta olması iyi oldu. Uçak dolu gidiyor." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." ifadelerini kullandı.
Emre Kocadağ, "Tüm taraftarımıza armağan olsun. İstedik, çok istedik. Allah da nasip etti. Zor oldu ama Allah nasip etti." şeklinde konuştu.
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