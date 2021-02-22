Ahmet Nur Çebi: Yurt dışından hakem transfer edilmeli

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:06

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi verdiği röportajda futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olacağına inandığını belirterek, ''Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.'' şeklinde konuştu.

''HAKEMLER DE TRANSFER EDİLMELİ''

Yabancı hakem vurgusu yapan Ahmet Nur Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:

''Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum.''



