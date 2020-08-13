Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı

Beşiktaş Kulübü Başkanı, Süleyman Seba'yı mezarı başında andı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:39
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı mezarı başında andı. Ahmet Nur Çebi, kendisine ait twitter hesabından #SüleymanSeba etiketiyle "Emanetine, bıraktığın değerler doğrultusunda gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Huzur içinde uyu" mesajını paylaştı.


Video Haberler