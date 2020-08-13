Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı
Beşiktaş Kulübü Başkanı, Süleyman Seba'yı mezarı başında andı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı mezarı başında andı. Ahmet Nur Çebi, kendisine ait twitter hesabından #SüleymanSeba etiketiyle "Emanetine, bıraktığın değerler doğrultusunda gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Huzur içinde uyu" mesajını paylaştı.
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