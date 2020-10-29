Ahmet Nur Çebi’nin doğum günü kutandı

29 Ekim 2020 Perşembe, 15:36

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin doğum günü, statta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kutlandı.

Vodafone Park’ta yapılan siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu toplantısının ardından, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye doğum günü sürprizi yapıldı. Toplantının sonunda Çebi’ye doğum günü pastası kesilerek yeni yaşı kutlandı.

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personeli, Çebi’ye yeni yaşında mutluluklar diledi.



