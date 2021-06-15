Ahmet Piriştina ölümünün on yedinci yılında anıldı
İzmir’in Büyükşehir Belediyesi başkanlarından Ahmet Piriştina, ölümünün on yedinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
2004 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın ölüm yıl dönümünde Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.
Anmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, gelini Ahu Piriştina, kardeşi Mergim Gülmen, torunları Arya, Miya ile Damla Piriştina, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda yurttaş katıldı.
Levent Piriştina ise anma törenine katılanlara teşekkür ederek, “Sizi aramızda görmek bize moral verdi. Ahmet Piriştina gibi kente hizmet edenlerin unutulmadığını görmek, bizleri inanın çok sevindiriyor. İyi ki varsınız. Umarım bugün ettiğiniz dualar sevdiklerinize gitsin, aranızda olmayanlara gitsin. Hepiniz sağ olun” diye konuştu. Törene katılanlar Piriştina'nın mezarına karanfiller bıraktı. Ahmet Piriştina'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
SOYER: BIRAKTIĞI MİRASIN TAŞIYICISIYIZ
Başkan Tunç Soyer yayımladığı mesajda Ahmet Piriştina’nın İzmir’e kazandırdıklarının kıymetinin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını ifade ederek “Kendisiyle çalışmış olmak, benim için çok büyük bir şans. Bunun kıymetini bilerek İzmir’de hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, onun bıraktığı mirasın taşıyıcısı olmaya ve uğruna ‘ölürüm’ dediği İzmir için çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
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