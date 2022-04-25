Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'ne saldırı

Ankara'da 21 Ekim 1999 günü evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledilen gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça'da yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' tahrip edildi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:09
Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'ne saldırı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça Belediyesi tarafından yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' tahrip edildi.

Heykeltraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki cam ayna, taşla kırıldı.



Olayın dün sabah fark edilmesinin ardından Datça Belediyesi Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu Tuğçe İlhan Bal (30) emniyete giderek şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI


Heykelin ortasındaki yarım küre biçimindeki cam aynanın taşla vurularak kırılmış olduğunu belirten Bal, "Heykel, Ahmet Taner Kışlalı suikastının hatırlatılması amacıyla yapılmıştı. Olay, dün sabah fark edildi. Heykeltraş Elbruz Denge bir süre heykelin bu şekilde kalması gerektiğini söylediği için, şimdilik onarımını düşünmüyoruz. Polise şikayetçi olduk, inceleme başlatıldı. Kim tarafından, hangi amaçla kırıldı, siyasal içerikli bir saldırı mı yapıldı, ortaya çıkacaktır. Bölgeyi gören kameralar incelemeye alındı" dedi.


Datça Ahmet Taner Kışlalı

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