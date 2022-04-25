Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'ne saldırı
Ankara'da 21 Ekim 1999 günü evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledilen gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça'da yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' tahrip edildi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Muğla'nın Datça ilçesinde 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça Belediyesi tarafından yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' tahrip edildi.
Heykeltraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki cam ayna, taşla kırıldı.
Olayın dün sabah fark edilmesinin ardından Datça Belediyesi Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu Tuğçe İlhan Bal (30) emniyete giderek şikayetçi oldu.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Heykelin ortasındaki yarım küre biçimindeki cam aynanın taşla vurularak kırılmış olduğunu belirten Bal, "Heykel, Ahmet Taner Kışlalı suikastının hatırlatılması amacıyla yapılmıştı. Olay, dün sabah fark edildi. Heykeltraş Elbruz Denge bir süre heykelin bu şekilde kalması gerektiğini söylediği için, şimdilik onarımını düşünmüyoruz. Polise şikayetçi olduk, inceleme başlatıldı. Kim tarafından, hangi amaçla kırıldı, siyasal içerikli bir saldırı mı yapıldı, ortaya çıkacaktır. Bölgeyi gören kameralar incelemeye alındı" dedi.
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu